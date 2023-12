Un fonds saoudien investit dans une chaîne d’hôtels dont fait partie l’Amigo

L’opération valoriserait le propriétaire des hôtels Balmoral et Brown’s à environ 1,2 milliard de livres sterling (1,4 milliard d’euros).

Le groupe britannique Rocco Forte a annoncé lundi que le fonds souverain d’Arabie saoudite (PIF) avait accepté d’acheter une participation de 49% dans la société d’hôtels de luxe. L’opération valoriserait le propriétaire des hôtels Balmoral et Brown’s à environ 1,2 milliard de livres sterling (1,4 milliard d’euros). La chaîne détient notamment l’hôtel Amigo à Bruxelles.

Le fondateur de Forte et sa sœur Olga Polizzi conserveront une participation de 51% dans la société et resteront à sa tête. Le fonds italien CDP Equity vendra lui la totalité de sa participation (23%) dans le cadre de l’accord.

D’autres membres de la famille Forte devraient quitter l’entreprise.

Les saoudiens en Europe

Cet accord marque la dernière opération du fonds souverain saoudien au Royaume-Uni. Le PIF a notamment acquis une participation de 10% dans l’aéroport d’Heathrow et a investi dans d’autres sites de transport, des entreprises technologiques et des équipes sportives comme Newcastle United. Il possède plus de 700 milliards de dollars d’actifs.

Il est contrôlé par le prince saoudien Mohammed bin Salman Al Saud, dont le gouvernement a fait l’objet d’accusations de violations des droits de l’homme.

Les hôtels Rocco Forte, fondés en 1996, comptent 14 établissements et complexes hôteliers, ainsi que 20 villas privées en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et en Russie. Le groupe prévoit d’ouvrir trois hôtels en 2024 et 2025.

