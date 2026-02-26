Un feu de friteuse provoque l’évacuation de deux bâtiments à proximité de la Gare du Midi

Un feu de friteuse s’est déclaré dans un bâtiment à proximité de la Gare du Midi, ont indiqué les pompiers de Bruxelles jeudi midi. Le feu a provoqué l’évacuation de deux bâtiments dans le même quartier, a appris Belga à bonne source. Il aurait été causé par un incident technique sur une des friteuses du restaurant

“Un thermostat de friteuse aurait cédé“, a expliqué Marie-Anne Bury, porte-parole de HR Rail, entreprise responsable du restaurant en question. “Le personnel a réagi rapidement et de manière adéquate.” La porte-parole précise que le chef de cuisine du restaurant a suivi une formation d’Équipier de première intervention (EPI), et a salué la réaction “professionnelle et rapide” du personnel. “On ne rigole pas avec la sécurité“, a ajouté la porte-parole.

Deux bâtiments de sept étages, situés rue de France et rue de l’Instruction, abritant du personnel de la SNCB, de HR Rail et d’Infrabel, avaient dû être évacués en raison de l’incident, avait appris Belga à bonne source.

Aucun blessé n’est à signaler. Les pompiers sont actuellement occupés à ventiler les lieux et à contrôler le monoxyde de carbone.

Les syndicats réagissent

À la suite de l’événement, certains syndicats pointent l’externalisation des restaurants du personnel. Selon eux, lorsque ces services étaient assurés en interne par du personnel fixe, la connaissance du matériel et son entretien étaient mieux maîtrisés. Ils évoquent aujourd’hui un manque de stabilité du personnel de l’entreprise externe qui gère les restaurants, ainsi que des lacunes en matière de formation et de connaissance du matériel horeca, susceptibles d’augmenter le risque d’incident.

Cet incident s’inscrit avant une grève de trois jours sur le rail, prévue entre le 8 et le 11 mars. Le préavis s’applique à l’entièreté du réseau ferroviaire ainsi qu’à tous les sièges de travail de la SNCB, d’Infrabel et d’HR Rail, dans la continuité des actions de novembre et de janvier.<

Belga