Un festival pour les amoureux de la science à Tour & Taxi le week-end du 10 au 12 octobre

Le I Love Science Festival revient pour une nouvelle édition du 10 au 12 octobre à Tour & Taxi.

Ce festival pour les amoureux de la science est totalement gratuit et a pour objectif de donner aux jeunes le goût des sciences. L’art, la technologie, l’ingéniosité, l’espace et l’environnement seront les thèmes centraux. Le festival accueille pas moins de 15.000 visiteurs chaque année.

Au programme, des ateliers, des débats et des démonstrations. Une dizaine de stands seront présents, où il sera possible par exemple d’explorer une grotte en réalité virtuelle, de programmer une voiture robot ou encore de construire son propre atterrisseur martien. Le festival se tiendra aussi en extérieur, où des animations originales seront tenues ainsi que des science trucks.

Le vendredi 10 octobre, une journée scolaire est organisée. Les professeurs peuvent préparer leur journée en réservant les ateliers en ligne. Mais la plupart sont accessibles sans réservation.

Et le dimanche 12 octobre, la journée internationale des fossiles sera l’opportunité de mettre les pieds dans le domaine de la paléontologie.

Le festival rassemble une soixantaine d’institutions, d’associations et d’universités et est coordonné par Innoviris en collaboration avec visit.brussels. Plus d’informations sont disponibles sur leur site ilovescience.brussles.

Belga