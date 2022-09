Un exercice de crise organisé autour du site du procès des attentats de Bruxelles

Plus de 500 pompiers, policiers, médecins, militaires, agents de la protection civile, magistrats et collaborateurs des autorités régionales étaient déployés.

Un exercice de crise a été réalisé ce samedi 24 septembre autour du Justitia, l’ancien site de l’Otan qui va accueillir le procès des attentats du 22 mars 2016. Les autorités administratives et judiciaires, les services d’urgence et d’intervention étaient sur le pied de guerre. Plus de 500 pompiers, policiers, médecins, militaires, agents de la protection civile, magistrats et collaborateurs des autorités régionales étaient déployés.

Un incident d’ordre criminel évoluant toute la journée était simulé. Cet exercice a permis de tester les procédures d’alerte et d’intervention en cas d’évènement éventuel lors du procès, indique la directrice générale de safe.brussels dans un communiqué. Michel Goovaerts, chef de corps de la police de la zone Bruxelles Ixelles précise que cet exercice “ceci permet de rendre chaque intervenant capable de réagir à l’imprévu, de faire face à la situation d’urgence et de stress. Afin d’effectuer les interventions en situation d’urgence de manière correcte et rapide, il faut être préparé“.

T.D.