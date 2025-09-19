Un étudiant agressé au couteau pour son vélo à Saint-Géry

Ce vendredi matin, un étudiant a été menacé à l’arme blanche dans la rue des Riches Claires à Bruxelles, selon une information de Caravaggio.

Sur les images de vidéosurveillance d’une boutique de vêtement, on voit un homme tenter de voler un vélo appartenant à l’étudiant, qui travaille dans un magasin. Après une confrontation, l’agresseur menace le propriétaire du vélo avec un couteau. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles est rapidement intervenue.

Le gérant du magasin dénonce un phénomène de plus en plus fréquent dans le centre-ville. “C’est récurrent sur Bruxelles et surtout dans le centre-ville. Nous en tant que commerçant, on commence à se poser des questions, si on est au bon endroit alors que nous sommes là pour satisfaire une clientèle, mais les clients ont peur”, confie-t-il au micro de Caravaggio:

Rédaction – Images : Caravaggio