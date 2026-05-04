Un dépôt de 6.000 m² à Ganshoren pour donner une seconde vie aux matériaux de construction

Le futur ReUse Park de la société de développement urbain bruxelloise Citydev.brussels doit stimuler le réemploi de matériaux de construction et renforcer la construction circulaire dans la Région, a indiqué lundi l’organisme.

Le projet ReUse prévoit la création d’un dépôt de 6.000 mètres carrés qui fera office de hub régional dédié au réemploi des matériaux de construction. Cette infrastructure sera implantée sur le site Darwin, rue Nestor Martin, à Ganshoren.

Après transformation, le site accueillera des activités de tri, de démontage et de reconditionnement de matériaux issus de la construction et de la démolition, ainsi que des espaces de formation. Le projet vise à la fois les acteurs publics et privés.

Dans un contexte marqué par des crises multiples et l’aggravation des enjeux climatiques, il apparaît crucial de relocaliser l’utilisation des ressources et des matériaux, souligne Citydev.brussels. Le secteur de la construction joue un rôle central dans cette transition, étant à la fois fortement consommateur de matières premières et générateur de déchets.

► Voir notre reportage | Bruxelles-Propreté a ouvert le plus grand parc de recyclage de la Région

“Avec ReUse Park, Bruxelles confirme son ambition de faire du réemploi un pilier de son développement urbain. Ce projet doit devenir un hub structurel pour la construction circulaire à l’échelle régionale, ainsi qu’une référence internationale“, a déclaré Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev.brussels.

Afin de mener le projet à bien dans les délais, Citydev.brussels recherche encore des partenaires privés. La première phase du marché de type DBO (Design-Build-Operate) a été bouclée et trois équipes ont été retenues pour la suite.

Les équipes sélectionnées vont désormais affiner leur proposition architecturale, technique et opérationnelle, avec pour objectif le dépôt d’une offre complète en septembre 2026.

Le projet est également développé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont Embuild.brussels, ecobuild.brussels et COOPCITY. Il a par ailleurs été sélectionné dans le cadre du programme Fonds européen de développement régional (FEDER) 2021-2027.

Belga – Photo : Citydev