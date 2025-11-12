Un corps sans vie découvert à Laeken
Le corps sans vie d’une personne a été découvert mardi dans la commune de Laeken. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête, a indiqué la police de Bruxelles Capitale-Ixelles.
C’est une patrouille de police qui a trouvé la victime sur le parvis Notre Dame à Laeken, a précisé la porte-parole Ilse Van de keere. Un périmètre a été tracé et le parquet est descendu sur les lieux. Le ministère public a ouvert une enquête.
Le parquet n’a pas commenté l’identité de l’individu ou la cause du décès.
Belga – Photo : Google Street View