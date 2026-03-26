Un chantier colossal : l’aqueduc qui alimente Bruxelles en eau est renouvelé à Namur

D’où provient l’eau potable des Bruxellois ? Voilà une question que certains curieux doivent se poser.

Sans surprise, elle ne vient pas de Bruxelles… mais de la région namuroise. En effet, l’eau coule à Spontin, le long de la Rue des Rivières, à Chansin, où un aqueduc transporte l’eau potable depuis la petite commune d’Yvoir jusqu’à la capitale.

Problème : cette infrastructure de 2,6km de long, construite à la fin du 19ème siècle, devenait vétuste. Un chantier colossal a donc été entrepris par Vivaqua afin de la remplacer. Il a d’abord fallu déboiser une piste de 10m de large pour pouvoir entamer les travaux, explique Jean-Pierre Dujardin, responsable des chantiers d’investissement chez Vivaqua. “Nous, on doit aller rechercher cet aqueduc, le démolir et le remplacer par une conduite. Donc on a dû préparer une plateforme dans ce versant pour pouvoir circuler avec les engins de chantier. Au préalable, on a dû faire un abattage partiel des arbres, en accord avec la commune et la DNF.”

Une fois ces travaux terminés, Spontin pourra de nouveau alimenter les foyers bruxellois en eau potable. Car depuis 1899, l’aqueduc envoie près de 40.000m3 d’eau par jour, soit l’équivalent de quasiment 400.000 habitants, le tiers de la population bruxelloise. Tout cela sans aucune énergie, grâce à une simple pente douce sur les 80km qui séparent la commune d’Yvoir et la capitale.

Si tout se déroule comme prévu, il devrait se clôturer à la fin de l’année 2026.