Un cas de grippe aviaire détecté à Bruxelles : le centre de revalidation en alerte

Le centre de revalidation pour la faune sauvage d’Anderlecht a immédiatement renforcé ses mesures de précaution

Un cas de grippe aviaire a été détecté à Bruxelles. Pour l’heure, un seul oiseau est placé en quarantaine : un pigeon ramier au bec orange, une espèce habituellement peu à risque. “Nous attendons les résultats d’analyses, mais il faut rester prudents”, indique le centre.

Les oiseaux d’eau comme les cygnes, canards et mouettes  sont les espèces les plus sensibles au virus. Chaque cas suspect est désormais isolé par précaution. Dans la salle de soins du centre, où sont habituellement examinés les animaux blessés, la vigilance est maximale.

Les experts s’attendent à une recrudescence de cas durant l’hiver. Le centre assure toutefois être prêt à faire face à une éventuelle hausse des admissions. En cas de découverte d’un oiseau malade ou désorienté, les particuliers sont invités à contacter directement le centre plutôt que d’intervenir eux-mêmes.

Les symptômes les plus fréquents de la grippe aviaire sont d’ordre neurologique : perte d’équilibre, tremblements de la tête et troubles de la coordination.

■ Reportage d’Alice Dulczewski et Béatrice Broutout

