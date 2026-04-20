Un canard mort de la grippe aviaire détecté à Auderghem

Un canard colvert trouvé mort le 19 mars 2026 au Parc Tenreuken a été testé positif à la grippe aviaire.

“Le résultat de l’analyse, communiqué à la commune le 15 avril 2026, ne doit toutefois pas susciter d’inquiétude. La situation est sous contrôle et ne présente pas de danger immédiat pour la population. Ce type de cas isolé est régulièrement observé en Belgique et fait l’objet d’un suivi attentif par les autorités compétentes.“, rassure la commune sur son site.

Après plusieurs cas de grippe aviaire détectés en Région bruxelloise au cours des derniers mois, la commune rappelle les bons gestes à adopter.

Que faire si vous trouvez un animal mort ?

Ne touchez pas directement l’animal. Signalez sans tarder toute découverte d’animal mort afin qu’il puisse être collecté et, si nécessaire, analysé

Sur l’espace public : contactez, selon la localisation, le gestionnaire régional (Bruxelles Environnement : 02/775.75.75) ou communal (Service voirie d’Auderghem : 02/676.49.65)

Sur votre espace privé : le personnel communal n’ayant pas le droit d’entrer sur une propriété privée pour en assurer l’enlèvement, il revient au citoyen de placer l’animal sur le trottoir en vue de sa collecte par les services communaux

Animaux morts dans votre jardin : que faire ?

Si vous découvrez un oiseau ou un mammifère mort (comme un renard) dans votre jardin :