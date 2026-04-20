Un canard mort de la grippe aviaire détecté à Auderghem
Un canard colvert trouvé mort le 19 mars 2026 au Parc Tenreuken a été testé positif à la grippe aviaire.
“Le résultat de l’analyse, communiqué à la commune le 15 avril 2026, ne doit toutefois pas susciter d’inquiétude. La situation est sous contrôle et ne présente pas de danger immédiat pour la population. Ce type de cas isolé est régulièrement observé en Belgique et fait l’objet d’un suivi attentif par les autorités compétentes.“, rassure la commune sur son site.
Après plusieurs cas de grippe aviaire détectés en Région bruxelloise au cours des derniers mois, la commune rappelle les bons gestes à adopter.
Que faire si vous trouvez un animal mort ?
- Ne touchez pas directement l’animal. Signalez sans tarder toute découverte d’animal mort afin qu’il puisse être collecté et, si nécessaire, analysé
- Sur l’espace public : contactez, selon la localisation, le gestionnaire régional (Bruxelles Environnement : 02/775.75.75) ou communal (Service voirie d’Auderghem : 02/676.49.65)
- Sur votre espace privé : le personnel communal n’ayant pas le droit d’entrer sur une propriété privée pour en assurer l’enlèvement, il revient au citoyen de placer l’animal sur le trottoir en vue de sa collecte par les services communaux
Animaux morts dans votre jardin : que faire ?
Si vous découvrez un oiseau ou un mammifère mort (comme un renard) dans votre jardin :
- Manipulez le cadavre avec précaution :
Mettez des gants jetables étanches et résistants.
Utiliser une pince, une pelle ou un autre outil.
Placez l’animal dans un sac poubelle ou un autre sac plastique bien fermé avec du ruban adhésif.
- Déposez ensuite le sac sur le trottoir devant chez vous.
Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation, à l’eau et au savon (procédure de lavage idem COVID).
Contactez directement le Service Bien-être animal de la commune d’Auderghem (heures d’ouverture) pour organiser la collecte par les services communaux : 02/435.26.84 ou animaux@auderghem.brussels.