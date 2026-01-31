Un bus de la STIB percute le mur du cimetière d’Ixelles : deux blessés

Un bus de la STIB est entré en collision avec le mur du cimetière d’Ixelles ce samedi matin. C’est ce que rapporte Bruzz. Le conducteur, en formation, et son superviseur ont été blessés et transportés à l’hôpital.

L’accident s’est produit vers 8 heures sur l’avenue Arnaud Fraiteur, à Ixelles. Le bus, affecté à la ligne 71, a percuté le mur du cimetière après que le conducteur stagiaire a été victime d’un malaise.

“Le conducteur en formation et son accompagnateur étaient en route vers le début de leur itinéraire lorsque l’accident est survenu“, a précisé Laurent Vermeersch, porte-parole de la Stib.

Les deux hommes ont été blessés et transportés à l’hôpital. Le superviseur a déjà pu regagner son domicile.

Aucun passager ne se trouvait à bord du véhicule au moment des faits.

Rédaction – Image : Dieter Nijs – Bruzz