Un braquage qui tourne bien à Auderghem : “J’ai presque eu l’impression qu’il avait pitié de nous”

C’est un braquage particulier qui s’est déroulé ce jeudi soir à Auderghem, rapporte la RTBF ce vendredi. Un homme habillé en noir, casque de moto sur la tête, a fait irruption dans les bureaux du caviste “Le Cellier de Vinalgros”. Celui-ci a braqué une arme vers le gérant de l’établissement et sa collaboratrice en exigeant la recette du jour. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il constata que le montant de la caisse s’élevait à… 110 euros.

“Nous lui avons alors expliqué que la situation des petit commerçants était très critique, qu’après avoir payé toutes nos charges, salaires, taxes et autres frais il ne nous reste rien de plus. Nous lui avons expliqué qu’il n’y a plus de cash qui circule, qu’il n’y a plus personne qui s’en sort à cause des crises successives et que le peu de personnes qui dépensent de l’argent chez nous paient par carte“, témoigne le gérant de ce commerce sur les réseaux sociaux.

“Ce brave braqueur nous a donc écouté, nous a dit que nous pouvions garder notre argent et nous a demandé comment partir ! J’ai presque eu l’impression qu’il avait pitié de nous et de la triste réalité dans laquelle on se trouve aujourd’hui“, ajoute-t-il.

Avant de conclure, non sans humour : “Je crois sincèrement qu’une reconversion urgente est à prévoir pour tout les petit braqueurs qui comptaient sur nous les petits indépendants pour survivre.”

V.d.T. – Photo : Facebook/Cellier de Vinalgros