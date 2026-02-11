 Aller au contenu principal
BX1

Un braquage à main armée dans un magasin anderlechtois : deux individus privés de liberté

Un braquage à main armée a eu lieu mardi matin dans un magasin Krëfel d’Anderlecht, a indiqué mercredi la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information du média bruxellois Bruzz.

Deux suspects ont été interceptés par la police et ont été privés de liberté. Un employé du magasin a été victime d’un malaise à la suite des faits et a reçu des soins médicaux.

“Le mardi 10 février 2026, vers 10h30, un braquage à main armée a eu lieu dans un magasin de Krëfel à Anderlecht”, a précisé la police. “Au moins trois suspects auraient menacé les personnes présentes avec une arme et se sont emparés du butin. Les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule.”

Dix minutes plus tard, le véhicule a été repéré par une unité de la zone de police Bruxelles-Midi. À proximité, les agents de police ont intercepté deux suspects.
Les deux individus, connus des services de police, ont été privés de leur liberté et, après audition, mis à la disposition du parquet.

“Le parquet a été averti et a immédiatement ordonné les premiers actes d’enquête”, a déclaré la police. “Le laboratoire de la Police Fédérale Judiciaire se sont rendus sur place. L’enquête est toujours en cours.”

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales