Un braquage à main armée dans un magasin anderlechtois : deux individus privés de liberté

Un braquage à main armée a eu lieu mardi matin dans un magasin Krëfel d’Anderlecht, a indiqué mercredi la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information du média bruxellois Bruzz.

Deux suspects ont été interceptés par la police et ont été privés de liberté. Un employé du magasin a été victime d’un malaise à la suite des faits et a reçu des soins médicaux.

“Le mardi 10 février 2026, vers 10h30, un braquage à main armée a eu lieu dans un magasin de Krëfel à Anderlecht”, a précisé la police. “Au moins trois suspects auraient menacé les personnes présentes avec une arme et se sont emparés du butin. Les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule.”

Dix minutes plus tard, le véhicule a été repéré par une unité de la zone de police Bruxelles-Midi. À proximité, les agents de police ont intercepté deux suspects.

Les deux individus, connus des services de police, ont été privés de leur liberté et, après audition, mis à la disposition du parquet.

“Le parquet a été averti et a immédiatement ordonné les premiers actes d’enquête”, a déclaré la police. “Le laboratoire de la Police Fédérale Judiciaire se sont rendus sur place. L’enquête est toujours en cours.”

