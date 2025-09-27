Passer la navigation
Un blessé transporté à l’hôpital après une agression place Bara à Saint-Gilles

Vers 15h25 vendredi, les services de secours ont été appelés pour une agression au couteau au coin de la place Bara et de l’avenue Paul-Henri Spaak, à Saint-Gilles, a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Une ambulance simple a été dépêchée sur place. La victime, blessée à la jambe, a été prise en charge par les secours et évacuée vers l’hôpital. L’usage d’un couteau reste toutefois à confirmer. Aucun autre détail n’a été communiqué.

Belga – Photo : Google Street View

27 septembre 2025 - 11h28
Modifié le 27 septembre 2025 - 11h30
 

