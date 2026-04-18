Un blessé dans l’incendie d’une habitation familiale à Schaerbeek

Un incendie s’est déclaré samedi matin dans une habitation unifamiliale de la rue de Locht, à Schaerbeek, faisant un blessé brûlé, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Les secours ont été appelés vers 09h15 pour un feu dans un immeuble de trois étages occupé par une seule famille. À l’arrivée des pompiers, un important dégagement de fumée touchait plusieurs niveaux du bâtiment, tandis que l’incendie était pleinement développé au premier étage. Les occupants étaient en cours d’évacuation, alors que la cage d’escalier était entièrement enfumée.

Lors des opérations de recherche, aucune autre personne n’a été retrouvée dans l’habitation. Un occupant, brûlé, a été transporté à l’Hôpital Militaire. La famille, fortement choquée, bénéficie d’une assistance aux victimes. Selon les occupants, le sinistre aurait été provoqué par l’embrasement spontané d’une batterie de trottinette. Plusieurs trottinettes, vélos électriques et composants ont été retrouvés dans le logement.

Le premier étage a été entièrement détruit. Les niveaux supérieurs ont subi des dégâts dus à la fumée, tandis que le rez-de-chaussée a été touché par les eaux d’extinction. La maison est inhabitable et l’alimentation électrique a été coupée par Sibelga.

Les opérations de déblai devaient durer longtemps, notamment en raison de planchers en bois endommagés. Dans la foulée, les pompiers de Bruxelles ont rappelé plusieurs consignes de prévention liées à l’usage des batteries, notamment l’importance d’utiliser du matériel de qualité, de ne pas surcharger les prises, de ne pas charger les batteries la nuit et de veiller à garder les voies d’évacuation libres.

Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, a souligné qu’un incendie de batterie peut évoluer très rapidement et devenir critique en quelques minutes.

Belga