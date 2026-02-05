Un blessé après une bagarre à Laeken

La victime n’est pas en danger de mort, a indiqué la police bruxelloise. Cinq personnes ont également été privées de liberté sur place.

Une personne a été blessée mercredi soir à Laeken, à Bruxelles, lors d’une bagarre.

“Le 4 février, vers 21h35, nos services ont été appelés pour une altercation à Laeken impliquant plusieurs personnes”, a indiqué la police. “Sur place, nos collègues ont constaté qu’il s’agissait d’une bagarre entre cinq personnes. En séparant les personnes impliquées, il est apparu qu’une personne présentait une blessure au dos, causée par une arme blanche, qui a été retrouvée plus tard.”

Les services médicaux d’urgence ont été appelés sur place et ont transporté la victime à l’hôpital. La personne n’était pas en danger de mort.

“Un périmètre judiciaire a été établi et les cinq personnes ont été privées de liberté”, a déclaré la police. “Le magistrat de garde a ordonné d’autres actes d’enquête, dont une descente au laboratoire. Dans le cadre de l’enquête en cours, aucune autre information ne sera communiquée à ce stade.”

Belga – Image : Caravaggio