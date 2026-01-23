Un bel élan de solidarité : des entrepreneurs rénovent la façade d’un habitant retraité de Saint-Gilles

Cet habitant s’était vu signifier une amende de la part de la commune en raison du mauvais état de sa façade.

C’est une histoire qui se termine finalement bien pour Carl, 92 ans, habitant de Saint-Gilles. Début janvier, ce dernier avait reçu une lettre de la commune lui sommant de payer une taxe de 1500€ en raison de la façade de sa maison jugée trop délabrée. Il lui était aussi demander de procéder à sa rénovation dans les trois mois. À notre micro, Carl partageait son désarroi face à ces sommes qu’il était incapable de payer.

La commune de son côté justifiait une taxe mise en place pour obliger les propriétaires de vieux bâtiments, dont la plupart n’habitent pas la commune, à prendre soin de leur devanture. “Ces maisons peuvent représenter un risque pour les personnes passant devant la façade“, selon l’Échevin de la Rénovation urbaine de Saint-Gilles, Willem Stevens (Vooruit). La commune ajoutait que Carl pouvait encore contester le paiement de cette taxe.

Finalement, La Capitale annonce ce vendredi que, touchées par l’histoire de Carl, plusieurs entreprises se sont proposées pour rénover sa façade. Des ouvriers étaient déjà au travail ce vendredi.

