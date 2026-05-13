Un arbre est tombé sur la caténaire à Uccle-Stalle, la ligne Bruxelles-Charleroi perturbée
Un arbre est tombé sur la caténaire à hauteur de la gare d’Uccle-Stalle, sur la ligne Bruxelles-Charleroi, a fait savoir mercredi vers 17h50 Infrabel.
“Le trafic ferroviaire est perturbé entre Bruxelles et Charleroi. Il n’y a actuellement pas de trains entre Bruxelles-Midi et Linkebeek. Nos équipes se rendent sur place pour constater les dégâts et procéder aux réparations. On ignore encore quand le trafic pourra reprendre normalement“, a détaillé le gestionnaire du réseau.
Belga