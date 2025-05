Un appartement complètement incendié à Uccle

Un violent incendie s’est déclaré dans un penthouse situé au 7e et dernier étage d’un immeuble d’appartements à Uccle dans la nuit de vendredi à samedi vers 01h40, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Le porte-parole des hommes du feu bruxellois, Walter Derieuw, explique que les secours sont intervenus en nombre, craignant la présence de blessés. Finalement, tous les habitants avaient pu quitter les lieux à temps et aucun blessé n’est à déplorer

À leur arrivée, les pompiers ont trouvé l’appartement de la chaussée de La Hulpe et sa terrasse totalement en feu. Le sinistre, dont la cause exacte reste inconnue mais qui serait accidentel, a rendu le 7e étage complètement inhabitable à cause des flammes, de la fumée et de la suie. L’appartement situé juste en dessous a également été fortement touché par les dégâts des eaux : l’eau, le gaz et l’électricité ont dû y être coupés, le rendant lui aussi temporairement inhabitable.

Les pompiers ont quitté les lieux à 03h30.

Belga / Images : Pompiers de Bruxelles