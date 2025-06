Débuter l’école plus tard pour une meilleure concentration des élèves ? C’est le pari d’une école bruxelloise

À Auderghem, une école à pédagogie active démarre les cours qu’à 8h50, une mesure qui ravit les adolescents.

“J’habite loin, ça me permet de me sentir moins fatiguée et d’avoir plus de temps pour moi”, confie une élève. Dans les pays scandinaves, les cours débutent généralement vers 9h15 et selon plusieurs études, commencer plus tard permettrait un meilleur apprentissage, ainsi qu’un meilleur suivi du rythme biologique.

Si cette mesure n’empêche pas les retards, elle permet de mieux responsabiliser les jeunes et les gros dormeurs. En effet, si les adolescents dorment plus tard, ce n’est pas parce qu’ils sont paresseux. “À la période de la puberté, il y a un grand changement au niveau du corps. On sait qu’un adolescent et jeune adulte est plus sensible à la lumière en soirée, ce qui va décaler son sommeil. Et ils sont moins sensibles à la lumière du matin”, explique Matthieu Hein, psychiatre au CHU Brugmann.

De son côté, la ministre de l’Enseignement Valérie Glatigny (MR) dit réfléchir à une modification des horaires de cours, et entend lancer une réflexion en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier et Béatrice Broutout