Place Saint-Denis à Forest : moins d’arbre et plus de chaleur

Alors que la phase d’avertissement du plan “Forte chaleur et pics d’ozone” est activée, les fortes chaleurs annoncées ne sont pas attendues avec impatience par les habitants de la place Saint-Denis à Forest, devenue très minérale.

En mars dernier, les habitants du quartier de la place Saint-Denis à Forest s’étaient réunis pour protester contre l’abattage d’une vingtaine d’arbres dans leur quartier. Quelques mois plus tard, ils s’apprêtent à passer leur premier été sans arbre. “La place est très minérale, on sent vraiment la différence”, regrette François.

Du côté des travaux, ils n’ont pas encore avancé jusqu’aux souches : “Pour le besoin du chantier, il fallait commencer par l’abattage des arbres pour permettre à l’entrepreneur de respecter les délais”, affirme l’échevin en charge de l’Urbanisme, Alain Mugabo (Ecolo).

Si de nouveaux arbres sont prévus dans le projet de réaménagement, les riverains restent inquiets. La plantation devrait débuter à l’automne 2026.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée