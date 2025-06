Le CPAS d’Uccle inaugure un home de 60 lits sur le site du Domaine du Neckersgat

Ce bâtiment flambant neuf de 6.000 m² abrite des chambres individuelles, de vastes espaces communs, une cuisine moderne ainsi que des infrastructures pensées pour le confort des résidents comme du personnel. “C’est la première phase d’un important projet au budget de 40 millions d’euros”, confirme mercredi Michel Cohen (MR), président du CPAS.

Le CPAS d’Uccle a inauguré lundi une nouvelle de maison de repos et de soins (MRS) de 60 chambres sur le site classé du Domaine du Neckersgat, avenue Achille Reisdorff. Le home répond aux dernières normes écologiques, avec 80% de l’électricité produite sur place via des panneaux solaires et un système de récupération des eaux de pluie. “Ce projet coche toutes les cases : sociale, architecturale et environnementale”, résume Michel Cohen.

Les travaux, entamés en octobre 2022, ont duré près de deux ans et demi, mais ils marquent la fin d’un long processus débuté après l’acquisition du site en 2005. Classé, le domaine a nécessité de nombreuses démarches administratives. “Il a fallu le temps mais c’était primordial pour la commune”, ajoute le bourgmestre Boris Dilliès (MR). “Nous avons une population âgée importante à laquelle on veille autant qu’on peut. Vingt pourcents du budget communal est alloué à l’action sociale”, précise-t-il.

Le projet global prévoit de centraliser l’ensemble des activités du CPAS destinées aux personnes âgées sur le site, en maintenant un équilibre entre intimité et vie collective. D’ici début 2026, la deuxième phase des travaux : deux autres bâtiments seront également rénovés. Le premier accueillera 25 lits MRS et un centre de jour de 15 places. Le second, le château, proposera 8 logements pour couples en résidence-service. Au total, le Domaine comptera 136 lits MRS et 8 logements couples début 2026, en comptant les 51 lits déjà occupés du bâtiment Fonpavo, qui lui n’a pas nécessité de travaux.

Belga