Un ancien bâtiment européen à Evere squatté par 150 personnes

Au moins 150 personnes (jusqu’à 300 selon la police), principalement d’origine moldave, occupent depuis plusieurs semaines un bâtiment vide de la rue de Genève à Evere.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses familles qui se disent originaires de Moldavie sont installées sur trois étages d’un immeuble de la rue de Genève à Evere. “Toutes ces personnes se sont rassemblées ici, et nous avons l’impression de vivre normalement“, nous expliquent-ils ce lundi. “Mais il y a une heure à peine, nous avons eu une coupure d’eau et électricité.”

L’immeuble appartient à un propriétaire privé qui le louait à la Commission européenne jusqu’à l’année dernière. Des traducteurs y étaient installés depuis près de vingt ans, mais ont depuis déménagé dans un bâtiment de la place Rogier. Depuis lors, l’immeuble était vide. Le propriétaire a été informé par la commune, mais la police n’a été saisie d’aucune demande d’expulsion pour l’instant. Aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté ni aucune plainte de riverains, nous confirme la police, qui estime le nombre de squatteurs “entre 250 et 300 personnes, mais c’est un chiffre approximatif et changeant. Parmi eux, se trouvent des hommes, des femmes, des adolescents et de jeunes enfants.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Loïc Bourlard et Pierre Delmée

Le bourgmestre d’Evere, Alessandro Zappala (PS), n’a pas donné suite à nos réponses mais a confirmé à Bruzz que les occupants venaient de Moldavie, malgré leurs plaques d’immatriculation étrangères, notamment françaises et polonaises. Les craintes des riverains seront étudiées par la commune, affirme-t-il également.