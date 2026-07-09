Uccle: une femme et son chien coincés dans la boue secourus par les pompiers

Les pompiers de Bruxelles ont secouru mercredi soir une femme et son chien qui s’étaient retrouvés coincés dans la boue d’un étang, rue de Linkebeek à Uccle. Aucun d’entre eux n’a eu besoin de soins médicaux, a indiqué jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les secours ont été appelés vers 21h45 pour intervenir auprès d’une habitante dont le jardin borde un étang. La femme s’est retrouvée dans la boue de l’étang avec son chien en passant par son jardin. Ni elle ni l’animal ne parvenaient à regagner la berge. Une autopompe et l’équipe de plongeurs des pompiers ont été dépêchées sur place. Les secours ont extrait la femme et son chien de leur situation délicate.

La victime n’a pas dû être transportée à l’hôpital et le chien est également sorti indemne de cette mésaventure, selon les pompiers.

Belga