Uccle : un homme décède après avoir été poignardé par sa compagne

Un homme de 38 ans est décédé jeudi après avoir été poignardé à Uccle. Les faits se sont déroulés dans un contexte intrafamilial, a indiqué jeudi la porte-parole du parquet de Bruxelles Laura Demullier.

“La suspecte, la compagne de la victime âgée de 47 ans, se serait blessée après les faits et a été transportée à l’hôpital“, a ajouté la porte-parole. Le parquet a été informé des faits et a saisi un juge d’instruction pour homicide.

Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place et a procédé à des constatations. Un médecin légiste a également pratiqué une autopsie pour déterminer la cause exacte du décès. Les circonstances précises des faits font l’objet d’une enquête.

Belga