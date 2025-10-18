Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Uccle : Odile Margaux et Nicolas Clumeck claquent la porte de DéFI

Odile Margaux et Nicolas Clumeck, tous deux élus à Uccle, annoncent à nos confrères de la Libre qu’ils quittent Défi. Ils siégeront comme indépendants mais restent membres de la Liste du Bourgmestre de Boris Dilliès.

On ne se retrouvait plus chez DéFi“, justifient-ils précisant que la décision, “mûrement réfléchie“, n’est pas liée à un différend personnel avec le parti. Les deux élus évoquent “une difficulté persistante à s’identifier aux nouvelles priorités du parti“.

Défi perd donc la moitié de ses élus communaux à Uccle.

La rédaction – Photo : DéFi

Lire aussi :

Partager l'article

18 octobre 2025 - 14h18
Modifié le 18 octobre 2025 - 14h18
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales