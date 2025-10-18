Uccle : Odile Margaux et Nicolas Clumeck claquent la porte de DéFI
Odile Margaux et Nicolas Clumeck, tous deux élus à Uccle, annoncent à nos confrères de la Libre qu’ils quittent Défi. Ils siégeront comme indépendants mais restent membres de la Liste du Bourgmestre de Boris Dilliès.
“On ne se retrouvait plus chez DéFi“, justifient-ils précisant que la décision, “mûrement réfléchie“, n’est pas liée à un différend personnel avec le parti. Les deux élus évoquent “une difficulté persistante à s’identifier aux nouvelles priorités du parti“.
Défi perd donc la moitié de ses élus communaux à Uccle.
La rédaction – Photo : DéFi