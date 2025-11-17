Trophée Raymond Goethals : Vincent Kompany et Sébastien Pocognoli nommés pour l’édition 2025

Cette récompense échoit traditionnellement au meilleur coach belge actif en Belgique ou à l’étranger. Elle sera décernée soit à Vincent Kompany, déjà nommé l’an dernier et qui fait les beaux jours du Bayern Munich, à Sébastien Pocognoli, champion de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise avant son départ pour l’AS Monaco, ou à Nicky Hayen, le mentor du Club Bruges, lauréat l’an dernier.

Ce trio a devancé Hugo Broos qui vient de placer l’Afrique du Sud parmi les 48 qualifiés pour la Coupe du monde l’an prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a révélé l’organisation.

Un autre prix sera décerné le lundi 15 décembre à midi aux Salons De Romree à Grimbergen, le Prix Dominique D’Onofrio qui récompense le meilleur débutant en Pro League depuis le début de la saison 2024-2025 et n’ayant pas plus de 20 ans au 31 décembre prochain.

Nathan De Cat (Anderlecht), 17 ans, le Serbe Aleksandar Stankovic (Club Bruges), 20 ans, et le Croate Luka Vuskovic (Westerlo/Hambourg) sont nommés parmi les trois derniers à l’issue d’un premier tour de vote.

Comme pour le Trophée Raymond Goethals, un deuxième tour permettra de désigner les lauréats 2025 qui succèderont au palmarès à Nicky Hayen et Joaquin Seys. Le jury est composé d’anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d’ex-lauréats de ce Trophée attribué depuis 2011, d’arbitres et de membres de l’organisation.