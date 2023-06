Troisième édition du Recycling Tour d’Every Can Counts : “Chaque canette compte”

Il s’agit de la troisième édition de l’International Recycling Tour d’Every Can Counts.

Ce week-end, le Parc Royal accueillait l’événement ‘Piknik Elektronik’. S’il s’est très bien déroulé, il apporte également beaucoup de déchets dans le parc. Pour sensibiliser le public, des bénévoles portaient des sacs à dos aux couleurs de l’action et ont collecté symboliquement les canettes vides dans le parc. Ils ont aussi engagé le dialogue sur l’importance du tri sélectif.

À leur domicile, les Belges trient correctement les canettes depuis belle lurette. Mais il n’en va pas de même dès qu’ils sortent de chez eux : 31 % de nos compatriotes reconnaissent ne pas toujours trier leurs canettes quand ils sont de sortie.

Si les fêtards veulent trier leurs déchets correctement, les poubelles mises à disposition ne le permettent pas non plus. Selon eux, cette mauvaise habitude est imputable au manque de poubelles de tri (48 %) dans l’espace public ou à leur tendance à se débarrasser des canettes dans la première poubelle venue (19 %). “Bonne nouvelle cependant, plus de deux Belges sur trois (68 %) trient correctement leurs canettes”, se réjouit David Van Heuverswyn, directeur d’Every Can Counts Europe. “Mais cela ne change rien à notre vision : faire en sorte que chaque canette consommée soit recyclée!”

Ce lundi 5 juin, en honneur à la Journée mondiale de l’Environnement, le collectif sensibilise donc le grand public au recyclage des canettes en aluminium. “Chaque canette compte. Que l’on soit chez soi, hors du domicile ou en vacances !”, rappelle David Van Heuverswyn, directeur d’Every Can Counts Europe. “La canette en aluminium est un emballage pratique, léger, durable, facile à stocker et surtout à recycler. La canette est en vérité une véritable championne de l’économie circulaire. En tant qu’individus, nous avons de l’influence sur beaucoup de choses. J’invite tous les Belges à apporter leur pierre – et leurs canettes – à l’édifice !”

Durant le week-end du 3/4 juin, des actions de sensibilisation auront lieu simultanément dans 16 pays : Autriche, Brésil, France, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, République tchèque, Royaume-Uni et Belgique.