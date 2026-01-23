Trois suspects placés sous mandat d’arrêt après des violences contre la police à Bruxelles

Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt après des violences commises contre les forces de l’ordre lors d’une manifestation organisée mercredi 21 janvier sur la place du Luxembourg à Bruxelles, a indiqué le parquet de Bruxelles vendredi.

La manifestation en solidarité avec le peuple kurde et sa lutte politique – notamment en lien avec la région du Rojava -, qui avait été annoncée pour se tenir devant le Parlement européen, a dégénéré lorsque plusieurs objets ont été lancés en direction des services d’ordre. Des pierres, des bouteilles en verre ainsi que du mobilier urbain ont notamment été jetés vers les policiers présents sur les lieux. Au total, neuf policiers ont été blessés au cours des incidents.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a rapidement identifié quatre suspects et les a privés de liberté. Il s’agit de quatre hommes âgés de 19 à 47 ans. Trois d’entre eux étaient déjà connus des services de police pour des faits de coups et blessures.

Le parquet a été avisé des faits et a ouvert une enquête. Les quatre suspects ont été mis à la disposition du ministère public, qui a décidé de saisir une juge d’instruction. Les faits reprochés portent sur des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail sur des agents de police, ainsi que sur des faits de rébellion armée.

À l’issue de leur audition, la juge d’instruction a placé trois des quatre suspects sous mandat d’arrêt. Le quatrième a été laissé en liberté, précise le parquet.

L’enquête se poursuit afin de déterminer précisément le déroulement des faits et les responsabilités individuelles dans ces violences commises en marge de la manifestation.

Belga