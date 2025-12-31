Trois suspects interpellés pour vente illégale de feux d’artifice

Trois personnes soupçonnées de vendre illégalement des feux d’artifice ont été interpellées mardi par la police de la zone Bruxelles-Nord à Schaerbeek et à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué le parquet de Bruxelles mercredi. Les suspects proposaient ces articles via les réseaux sociaux.

Deux suspects ont été arrêtés à Schaerbeek. Il s’agit de deux hommes âgés de 21 et 23 ans. Lors de leur interpellation, plusieurs pièces de feux d’artifice ont été découvertes dans le véhicule de l’un d’eux. Une perquisition a ensuite permis de retrouver cinq boîtes supplémentaires de feux d’artifice. Le véhicule ainsi que l’ensemble des articles pyrotechniques ont été saisis.

Un troisième suspect, un homme de 38 ans, a été privé de liberté à Saint-Josse-ten-Noode. Des feux d’artifice ont été découverts dans son véhicule, ainsi qu’à son domicile lors d’une perquisition. Le véhicule et l’ensemble des feux d’artifice ont également été saisis.

Les trois suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Ils seront cités à comparaître dans le courant de la journée dans le cadre de la procédure accélérée. Ils devront comparaître devant le tribunal correctionnel en mars 2026. Les faits sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 8.000 euros d’amende.

Le ministère public rappelle que la possession, le transport, l’utilisation, l’exposition et la vente de feux d’artifice sont actuellement interdits sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux professionnels disposant des autorisations requises.

Belga