Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Trois pickpockets arrêtées et placées sous mandat d’arrêt

Trois femmes suspectées d’être des pickpockets ont été interpellées et placées sous mandat d’arrêt.

Dans le centre de Bruxelles, ce jeudi 9 octobre, une patrouille de police a repéré et reconnu trois femmes identifiées comme suspectes pour des faits de vol commis dans le courant du mois. Elles ont été arrêtées et transportées au commissariat central. Sur place, une femme venait justement de porter plainte pour le vol de son GSM. Sa description correspondait aux trois personnes arrêtées.

Selon la police, les trois suspectes pourraient être liées à trois faits de vol similaires, commis le 1er, le 4 et le 8 octobre. Il s’agirait de la technique “du papier” : “L’un des voleurs place un papier, souvent un plan de la ville ou des notes, sur les objets de valeur que la victime a posés sur la table d’un établissement horeca. Pendant que son complice distrait la victime, le voleur saisit l’objet sous le papier, puis prend la fuite tandis que la victime ne se doute de rien“.

► Lire aussi | La police intercepte un homme après une course-poursuite à Bruxelles, aucun blessé

La police conseille de ne pas poser d’objets de valeur, comme un portefeuille, un GSM, ou des clés sur la table d’un établissement horeca.

Deux des trois femmes sont déjà connues des services de police. Elles ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles, après avoir été auditionnées. Elles ont été placées sous mandat d’arrêt du chef d’inculpation de vol et d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits.

La rédaction – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

13 octobre 2025 - 14h25
Modifié le 13 octobre 2025 - 14h25
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales