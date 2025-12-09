Trois personnalités récompensées pour leur droiture lors des Belgian Intergrity Awards, Julien Moinil remporte le prix spécial du jury

Les Belgian Intergrity Awards récompensent des personnes qui ont fait preuve d’une intégrité, d’une transparence et d’une responsabilité exceptionnelles dans leurs actions professionnelles ou personnelles, contribuant ainsi de manière significative à la lutte contre la corruption en Belgique, explique l’organisation dans un communiqué.

Le Prix spécial du jury a été décerné à Julien Moinil, procureur du roi de Bruxelles, pour “ses efforts remarquables dans l’application des lois anti-corruption et son engagement indéfectible en faveur de la responsabilité et de l’intérêt public”.

Olivier Goffard, Chief Financial Crime Compliance Officer chez Euroclear et lauréat francophone, a été récompensé pour “sa contribution significative au renforcement de la conformité, à l’amélioration des mécanismes de gouvernance et à la promotion d’une culture proactive d’intégrité au sein du secteur financier”.

Wim De Naeyer, auditeur-gestionnaire et chef du département d’audit judiciaire à Audit Vlaanderen et lauréat néerlandophone, a été salué pour “son travail d’enquête exemplaire, son engagement sans faille en faveur de l’intégrité du secteur public et son dévouement à la prévention et à la dénonciation des malversations au sein des administrations flamandes”.

Les lauréats ont été désignés par un jury indépendant, réunissant des experts aux profils variés issus des secteurs universitaire, public et privé. La cérémonie de remises des prix a été organisée avec le soutien de la Loterie Nationale et de la Fondation Roi Baudouin.

Belga