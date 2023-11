Trois jours de spectacles pour les 360 ans des Brigittines

La chapelle des Brigittines fête cette année ses 360 ans. Pour l’occasion, 3 jours de spectacle sont organisés.

C’est un batiment historique qui fait partie du paysage bruxellois depuis plusieurs siècles. La chapelle des Brigittines célèbre cette année ses 360 ans d’existence. Pour l’occasion, trois jours de spectacles sont organisés et visibles à 360 degrés. Une manière de découvrir son évolution au fil du temps.

Construite à côté d’une lèprerie qui deviendra l’hopital St Pierre, le bâtiment est désacralisé en 1784, sur ordre de Joseph II. C’est le début de nombreuses nouvelles vies, toutes très différentes. Aujourd’hui c’est une salle de spectacle. Des artistes s’y expriment depuis 1999 et la reconnaissance des Brigittines comme centre d’Art contemporain du mouvement et de la Voix.

Décaler l’art contemporain et le public en offrant un spectacle visible à 360 degrés, c’est l’ambition des trois jours de représentations prévus. Partout dans le bâtiment, entre la chapelle Romane historique et la partie adjacente, son jumeau contemporain. À l’heure d’internet et des loisirs de masse, les Brigittines veulent défendre un art sensible qui pique la curiosité et fait grandir le public.

Reportage de M. Geyer, T. Rommens et D. Medou Mvondo