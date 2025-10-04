Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Trois incidents impliquant huit véhicules rendent le passage très difficile sur le ring à hauteur de Jette

La circulation a été fortement perturbée sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette samedi midi, après trois accidents impliquant huit véhicules.

Trois incidents impliquant au total huit véhicules se sont produits samedi à la mi-journée sur le ring extérieur de Bruxelles. Le passage à hauteur de Jette y était très difficile peu avant 13h00, a indiqué le Centre flamand du trafic qui recommande d’éviter la zone. Personne n’a été blessé dans ces accidents qui n’ont impliqué aucun poids lourd.

Les véhicules accidentés sont éparpillés sur les trois bandes de circulation. Seule une partie de la bande d’arrêt d’urgence était accessible, perturbant fortement la fluidité du trafic.

Les automobilistes faisant de longs trajets sont invités à contourner les incidents en passant par Anvers.

Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

04 octobre 2025 - 13h33
Modifié le 04 octobre 2025 - 13h34
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales