Trois incidents impliquant huit véhicules rendent le passage très difficile sur le ring à hauteur de Jette

La circulation a été fortement perturbée sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette samedi midi, après trois accidents impliquant huit véhicules.

Trois incidents impliquant au total huit véhicules se sont produits samedi à la mi-journée sur le ring extérieur de Bruxelles. Le passage à hauteur de Jette y était très difficile peu avant 13h00, a indiqué le Centre flamand du trafic qui recommande d’éviter la zone. Personne n’a été blessé dans ces accidents qui n’ont impliqué aucun poids lourd.

Les véhicules accidentés sont éparpillés sur les trois bandes de circulation. Seule une partie de la bande d’arrêt d’urgence était accessible, perturbant fortement la fluidité du trafic.

Les automobilistes faisant de longs trajets sont invités à contourner les incidents en passant par Anvers.

Belga – Photo : Belga Image