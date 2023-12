Trois fois plus d’accidents avec des conducteurs en état d’ébriété lors des fêtes

La proportion d’accidents impliquant des conducteurs en état d’ébriété est nettement plus élevée pendant la période des fêtes que durant le reste de l’année. C’est ce qu’affirme samedi l’institut de sécurité Vias, qui a analysé les chiffres des dix dernières années, dans Het Laatste Nieuws.

Alors qu’au cours d’une journée normale, 11% des accidents corporels impliquent un conducteur en état d’ébriété, le 24 décembre, ce chiffre est de 16%. Le jour de Noël, il passe à 21% et triple même le 1er janvier, pour atteindre 33%. Cela signifie que, dans un accident sur trois, le conducteur est sous l’influence de l’alcool. Un groupe d’irréductibles semble donc rester imperméable à toute campagne BOB, regrette Stef Willems, porte-parole de Vias. Les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans des accidents corporels ont en moyenne 1,7 promille d’alcool dans le sang, ce qui correspond à non pas un verre de trop mais bien une bouteille. De plus en plus de gens se rendent toutefois compte que l’alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Lors d’une fête, les regards se font ainsi de moins en moins dédaigneux lorsque l’on commande une boisson sans alcool, et l’offre de mocktails sur les menus et dans les supermarchés n’a jamais été aussi importante.

Belga