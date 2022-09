Travaux rue des Pêcheries : la demande de réouverture du pont Fraiteur toujours d’actualité

Près d’un mois après le début des travaux rue des Pêcheries, la commune d’Auderghem maintient sa demande de réouverture du pont Fraiteur dans les deux sens, malgré les déviations mises en place.

Depuis le lundi 5 septembre, des travaux de taille ont débuté rue des Pêcheries à Auderghem et Watermael-Boitsfort. Toute la voirie va être refaite, en plus de la rénovation des trottoirs et du réseau d’égouts. Le chantier devrait durer 60 semaines. La rue est fermée entre l’avenue de Tercoigne et l’avenue de Beaulieu. Des déviations sont mises en place vers l’avenue de Beaulieu, l’avenue Charles Michiels et la rue du Brillant.

Si la voirie nécessite de nouvelles fondations et un ré-asphaltage urgent, c’est parce que la rue des Pêcheries est devenu un axe de passage très fréquenté depuis la mise en sens unique du pont Fraiteur à Ixelles, le 14 décembre 2020. De nombreux automobilistes empruntent désormais cette rue pour rejoindre le quartier Solbosch.

Avant que le chantier ne démarre, la commune d’Auderghem avait demandé une réouverture dans les deux sens de circulation du point Fraiteur à la commune d’Ixelles, le temps des travaux. Sans succès.

Des plaintes des automobilistes et cyclistes

“Il nous est apparu impératif de rouvrir le pont afin d’éviter la congestion liée aux déviations dans des rues de quartier encore plus petites que la rue des Pêcheries”, explique Matthieu Pillois (Défi), échevin de la Mobilité à Auderghem, suite à une question posée par Martine Maelschalck et Cécile Henrard, conseillères communales (MR-Open VLD), lors du conseil communal du 29 septembre. “Je précise qu’il ne s’agit pas d’une demande pour flatter les automobilistes. Nous ne cessons de recevoir des mails de cyclistes, de piétons, de riverains qui ne se sentent absolument plus en sécurité dans la Rue des Pêcheries, car ils sont pris au piège dans les embouteillages d’une voirie qui n’est pas adaptée à accueillir un tel flux.”

Si la Région justifie son choix de laisser le pont Fraiteur dans l’état actuel par la mise en place de déviations, la commune estime pour sa part que la demande de réouverture dans les deux sens reste d’actualité, près d’un mois après le début du chantier. “Les déviations prévues ne changent strictement rien à la problématique de la réouverture du pont Fraiteur. Tout ce que cela va engendrer, c’est transférer un flux d’usagers d’une rue vers d’autres rues de quartier qui ne sont pas adaptées à recevoir un tel trafic.”

A.V.