Auderghem et Watermael-Boitsfort : en travaux, la rue des Pêcheries ferme pour un an

La rue est bloquée depuis ce lundi entre l’avenue de Tercoigne et l’avenue de Beaulieu. Des déviations sont mises en place.

Des travaux de taille viennent de débuter rue des Pêcheries à Auderghem et Watermael-Boitsfort. Toute la voirie va être refaite, en plus de la rénovation des trottoirs et du réseau d’égouts. “La première phase qui commence maintenant est la phase de distribution pendant laquelle on va remplacer l’égout central au centre de la voirie”, explique Matthieu Pillois (Défi), échevin de la Mobilité à Auderghem. “Ensuite, on va devoir raccorder chaque maison avec cet égout central. Ça, ce sera la deuxième phase qui commencera en 2023. Par après, Voo, Proximus, Sibelga vont venir également. Enfin, il y aura les travaux de refondation de la voirie”, explique Matthieu Pillois (Défi), échevin de la Mobilité à Auderghem.

Si la voirie nécessite de nouvelles fondations et un ré-asphaltage urgent, c’est parce que la rue des Pêcheries est devenu un axe de passage très fréquenté depuis la mise en sens unique du pont Fraiteur à Ixelles. De nombreux automobilistes empruntent désormais cette rue pour rejoindre le quartier Solbosch. La commune d’Auderghem a demandé une réouverture du point Fraiteur à la commune d’Ixelles le temps des travaux. Sans succès.

La déviation déplace le trafic vers l’avenue de Beaulieu, l’avenue Charles Michiels et la rue du brillant. Cette déviation concerne aussi la ligne du bus 17 de la STIB.

■ Un reportage de Bernard Denuit, Yannick Vangansbeek & Corinne De Beul.