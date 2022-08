Auderghem et Watermael-Boitsfort : la rue des Pêcheries fermée dès lundi par Vivaqua pendant plus d’un an

Dès lundi, Vivaqua va rénover le réseau de distribution dans la rue des Pêcheries qui traverse les communes de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem. “La conduite se trouvant en voirie va être remplacée par une nouvelle conduite en trottoir/accotements“, indique le service des eaux de la Région bruxelloise. “Nous réaliserons ensuite des travaux sur le réseau d’égout.”

Vivaqua prévient que des coupures d’eau seront possibles durant toute la durée des travaux.

Le chantier débutera le lundi 5 septembre 2022 et durera cinq mois dans sa première phase. L’ensemble du chantier en coordination avec Brutélé, Proximus et Sibelga devrait durer plus d’un an, soit 60 semaines. “Les travaux se font dans une zone marécageuse et nous devons également refaire les fondations de la voirie. De lourds travaux en perspective, ce qui explique la durée importante du chantier”, explique la commune d’Auderghem.

Le plan de déviation

Durant le chantier, les voiries seront fermées à la circulation et des déviations seront mises en place en fonction de l’avancement des travaux.

Concrètement, la rue des Pêcheries sera bloquée dès lundi entre l’avenue de Tercoigne et l’avenue de Beaulieu. La fin de la rue des Pêcheries entre l’avenue de Beaulieu et l’avenue de la Houlette, à Auderghem, n’est pas concernée. Les déviations se feront par contre majoritairement sur Auderghem via Delta.

Le stationnement sera interdit dans les tronçons en travaux.