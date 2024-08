Les travaux de rénovation de la piste 01/19 à Brussels Airport se déroulent comme prévu

La piste 01/19 est l’une des trois pistes dont dispose l’aéroport de Zaventem. Sa dernière rénovation complète remonte à 2016 et un renouvellement de la couche d’asphalte était donc nécessaire.

Les travaux d’entretien et de rénovation de la piste 01/19 de Brussels Airport respectent les délais et s’achèveront le 1er septembre. La presse a pu visiter le chantier vendredi.

Le câblage est également renouvelé à différents endroits et de nouveaux caniveaux sont installés afin d’améliorer le drainage. La piste fait un peu moins de 3 kilomètres de long et 50 mètres de large. Au total, 126,650 mètres carrés d’asphalte sont remplacés.

Les travaux ont débuté le 7 août le long du côté nord de la piste, à proximité de la tour de contrôle de skeyes. Entre-temps, des progrès ont été réalisés au-delà de la jetée B, donc bien au-delà de la moitié de la piste. “Nous sommes totalement dans les délais pour l’objectif du 1er septembre”, a confirmé Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. Jusqu’à présent, les travaux se déroulaient entre 5h et 23h.

A partir de ce vendredi et jusqu’à lundi prochain, ils auront exceptionnellement lieu également de nuit. Ce week-end, des travaux sont prévus à proximité de l’intersection de la piste 01/19 avec la piste 25L/07R. Cette dernière sera donc également fermée pendant deux jours: aucun trafic aérien ne sera possible sur cette piste les 24 et 25 août, et jusqu’à 5h30 le 26 août.

La décision de réaliser les travaux de rénovation pendant la période des vacances, la plus chargée pour l’aéroport, s’explique par les conditions météorologiques, explique Chioua Lekhli. “C’est le meilleur moment: la température est assez élevée, il fait clair plus longtemps et il fait sec”, détaille le porte-parole.

“Ce ne serait pas idéal si nous devions effectuer les travaux lors d’une autre période et les arrêter à cause de la pluie ou du froid. Maintenant, nous pouvons effectuer les travaux dans les plus brefs délais. Nous faisons tout notre possible pour minimiser les désagréments pour les voyageurs.”

Belga