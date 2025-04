Un homme recherché pour coups et blessures sur un octogénaire dans un Lidl de Molenbeek

La police fédérale diffuse un avis de recherche pour identifier et retrouver l’homme ayant eu une altercation avec un octogénaire, au Lidl de la chaussé de Gand à Molenbeek, entraînant sa mort.

Le suspect n’a toujours pas été identifié, quelques semaines après les faits, survenus le 8 mars dernier. Pour accélérer les recherches, la police fédérale (à la demande du parquet de Bruxelles) a diffusé l’avis de recherche suivant :

“Le samedi 8 mars 2025, vers 15 h 30, une altercation entre un homme et une personne âgée, a été commise dans le magasin « Lidl » situé chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean. Suite au différend, la personne âgée est tombée au sol et a été lourdement blessée. La victime, âgée de 85 ans, décèdera des suites de ses blessures à l’hôpital. L’individu est âgé entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence mince, a un collier de barbe et porte des lunettes. Au moment des faits, il portait un training clair, des baskets noires et une casquette beige à motifs.”

À cette heure, six signalements ont déjà été reçus par la police.

Toute personne disposant d’informations peut contacter la police au numéro gratuit 0800/30.300.

An Berger, porte-parole de la police fédérale: