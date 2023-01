Trains de nuit : une liaison quotidienne entre Bruxelles et Vienne dès décembre 2023

Le train de nuit est aujourd’hui proposé trois jours par semaine entre la Belgique et l’Autriche.

La compagnie des chemins de fer autrichiens ÖBB annonce que le train de nuit reliant aujourd’hui Bruxelles à Vienne, le Nightjet, sera bientôt proposé tous les jours durant l’hiver. Cette liaision quotidienne est prévue dès décembre 2023.

Ces trains supplémentaires seront proposés grâce à l’acquisition de nouvelles voitures ÖBB Nightjet prévues pour d’autres trajets. Ce qui libère des wagons anciens qui seront proposés entre Bruxelles et Vienne. Cette liaison quotidienne permettra également plus de correspondances, se réjouit pour sa part l’association “Back on Track Belgium”, qui milite pour la multiplication des trains de nuit en Belgique. Des correspondances vers Paris et Berlin seront notamment possibles en Allemagne.

► Lire aussi | Un nouveau train de nuit reliera Bruxelles et Berlin d’ici mai 2023

“Back on Track Belgium” explique que cette liaison quotidienne est nécessaire face à la demande actuelle : “En haute saison, de nombreux intéressés ne trouvent plus de billet. Cela décourage et rend l’avion attrayant”, réagit l’association. “Ce n’est pas encore une liaison Paris-Bruxelles-Berlin comme en 2014 pour laquelle nous travaillions déjà, mais cela montre que Bruxelles est une destination importante”, ajoute Alexander Goome, porte-parole de l’association.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne