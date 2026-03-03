Train de nuit d’European Sleeper vers Milan : lancement en septembre

Le 9 septembre 2026, la compagnie ferroviaire European Sleeper inaugurera une nouvelle liaison de nuit entre Bruxelles et Milan, via Cologne et Zurich. Initialement prévu en juin, le premier départ a été reporté à septembre. Il s’agira de la troisième liaison régulière opérée par l’entreprise.

À l’origine, le train devait emprunter le col du Simplon, en Suisse. En raison de travaux en cours sur cette ligne — prévus jusqu’en 2027 — l’itinéraire passera finalement par le massif du Saint-Gothard. Ce chantier explique également le décalage du lancement.

La liaison vers Milan sera assurée trois fois par semaine. Au départ de Bruxelles-Midi, le train quittera la capitale les lundis, jeudis et samedis soir. Dans l’autre sens, il partira de Milano Porta Garibaldi les mercredis, vendredis et dimanches soir.

Depuis Bruxelles-Midi, le convoi desservira Liège (gare des Guillemins), Aix-la-Chapelle et Cologne, avant de poursuivre vers la Suisse, avec une arrivée à Zurich le lendemain matin. Il traversera ensuite Arth-Goldau et Göschenen, puis rejoindra le sud en passant par la région du Saint-Gothard. Des arrêts sont prévus à Bellinzone, Lugano, Chiasso et Côme (gare de Como San Giovanni), avant l’arrivée à Milan.

Avec cette nouvelle destination, le réseau d’European Sleeper poursuit son développement. Depuis 2023, l’opérateur propose déjà une liaison de nuit entre Bruxelles et Prague, via Berlin et Dresde. À partir du 26 mars 2026, une ligne Paris–Berlin viendra compléter l’offre, avec Bruxelles comme arrêt intermédiaire.

La vente des billets pour Milan débutera le 17 mars 2026. Selon la compagnie, les places assises seront proposées à partir de 29,99 euros et les couchettes à partir de 49,99 euros l’aller simple.

Rédaction