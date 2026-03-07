Trafic ferroviaire fortement perturbé à Bruxelles pendant tout le week-end

Le gestionnaire du réseau ferroviaire procède à partir de ce matin au renouvellement des caténaires de part et d’autre de la gare de Bruxelles-Nord. Quelque 3 kilomètres de rails arrivés en fin de vie vont aussi être remplacés. D’autres tâches de maintenance sont également prévues.

Les travaux devraient se dérouler jusque dimanche soir, sans interruption.

En conséquence, quatre des six voies sont fermées à la circulation sur la jonction Nord-Midi, tandis qu’aucun train ne peut relier les gares de Schaerbeek et de Bruxelles-Nord – où le nombre de quais disponibles est lui aussi fortement réduit. La plupart des trains ne s’arrêtent pas non plus à Bruxelles-Central et quantité de déviations sont mises en place.

Une offre de transport alternative est proposée par la SNCB : pour les trajets limités à Bruxelles-Midi, Schaerbeek et Jette, les voyageurs peuvent prendre un autre train ou utiliser leur titre de transport pour prendre un bus ou un tram de la Stib.