Le métro bruxellois a repris après une interruption totale liée à un problème technique encore inexpliqué.

Les métros circulent à nouveau à Bruxelles depuis peu après 13h00, fait savoir vendredi la société bruxelloise de transports publics STIB. Toutes les lignes de métro à Bruxelles étaient temporairement à l’arrêt en raison d’un problème technique.

Il s’agissait des quatre lignes de métro suivantes: la ligne 1 entre la gare de l’Ouest et Stockel, la ligne 2 entre Simonis et Elisabeth, la ligne 5 entre Erasme et Hermann-Debroux et la ligne 6 entre Roi Baudouin et Elisabeth.

On ignore encore la raison du problème technique.

Belga – Photo : Belga Image