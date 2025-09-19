Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Les métros circulent à nouveau à Bruxelles

Le métro bruxellois a repris après une interruption totale liée à un problème technique encore inexpliqué.

Les métros circulent à nouveau à Bruxelles depuis peu après 13h00, fait savoir vendredi la société bruxelloise de transports publics STIB. Toutes les lignes de métro à Bruxelles étaient temporairement à l’arrêt en raison d’un problème technique.

Il s’agissait des quatre lignes de métro suivantes: la ligne 1 entre la gare de l’Ouest et Stockel, la ligne 2 entre Simonis et Elisabeth, la ligne 5 entre Erasme et Hermann-Debroux et la ligne 6 entre Roi Baudouin et Elisabeth.

On ignore encore la raison du problème technique.

Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

19 septembre 2025 - 13h18
Modifié le 19 septembre 2025 - 13h58
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales