“Tout conserver et tout faire revivre” : quelles sont les ambitions des nouveaux propriétaires de l’hôtel Métropole ?

Un grand groupe hôtelier français va assurer sa gestion du mythique hôtel Métropole. Comment compte-t-il exploiter le Métropole? Nous avons pu y entrer à l’occasion d’une course à pied un peu particulière, celle des collaborateurs du groupe, de passage à Bruxelles pour découvrir l’hôtel.

Les collaborateurs de la société parisienne de gestion hôtelière Centaurus ont fait un marathon ce jeudi. Le concept : parcourir une trentaine d’hôtels bruxellois du groupe. Fraîchement intégré, l’Hôtel Métropole était un arrêt incontournable.

Le monument, chéri par les Bruxellois, est fermé depuis 2020. D’ici peu, une phase de 18 mois de travaux devrait débuter. “Conserver l’âme et l’esprit de cet établissement, c’est la priorité pour nous“, confirme Jean-Bernard Falco, président du groupe Centaurus. “Ensuite, en fonction de l’obtention des différentes autorisations et des délais administratifs pour les obtenir, nous espérons débuter les travaux le plus rapidement possible et transformer ce très bel établissement“, ajoute-t-il.

Tout sera remis à neuf, des 250 chambres en passant par le sous-sol, la brasserie, et même la façade.

■ Reportage de Ameline Delvaux, Charles Carpreau et Timothée Sempels