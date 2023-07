De nouveaux éléments de l’Hôtel Métropole classés au patrimoine bruxellois

De nombreuses parties du bâtiment étaient déjà classées au patrimoine et ce classement va donc s’étendre à d’autres éléments de l’hôtel.

C’est sous Pascal Smet qu’une procédure de classement a été lancée et c’est Ans Persoons qui est à la conclusion de ce long projet. “L’objectif visait à identifier quels éléments, qui jusqu’à présent ne figuraient pas sur la liste de sauvegarde, présentaient une véritable valeur patrimoniale afin de conserver ces éléments du patrimoine bruxellois au sein de l’Hôtel Métropole“, peut-on lire sur le site de la Secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine.

« L’Hôtel Métropole se prépare pour l’avenir en s’appuyant sur son riche passé et en veillant à le respecter. Aujourd’hui, nous protégeons plusieurs éléments intérieurs car ils font partie intégrante de ce bâtiment emblématique”, affirme Ans Persoons. “Je remercie expressément les propriétaires de l’hôtel, les architectes, nos experts en patrimoine et mon collègue Pascal Smet car, ensemble, nous veillons à ce que ces magnifiques éléments intérieurs demeurent à jamais une partie intégrante de l’Hôtel Métropole et de Bruxelles.»

Le bâtiment est rempli d’histoire et plusieurs célébrités ont déambulé dans ses couloirs comme notamment Marie Curie, Albert Einstein, Charles De Gaulle ou encore Dwight Eisenhower.

Plusieurs éléments ont déjà été classés d’abord en 1994 et ensuite en 2002, il s’agissait de la façade, des étages du bas et de l’escalier. On apprend sur le site d’Ans Persoons qu’à ce classement vont venir se rajouter “des meubles Art Déco comme brueaux, des chaises ou encore des lits, une carte en relief de la Belgique datant des années 60, le patio conçu d’Adrien Blomme avec des sculptures de Bernard Callie aux quatrième et cinquième étages ainsi que les couloirs adjacents. Un escalier en colimaçon Art Déco, un autre escalier colimaçon Art Déco octogonal du premier au cinquième étage, des vestiges du “Salon Indien”, la salle “Marie Curie” au premier étage et la cage d’escalier central.”

À noter que les travaux de rénovation du bâtiment devrait redémarrer sous peu avec une réouverture prévue fin 2025 selon les propriétaires du bâtiment.

J.L. – Image BELGA