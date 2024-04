Ans Persoons introduit une action en cessation contre la dégradation de la Tour japonaise et du Pavillon chinois

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons (Vooruit) a introduit vendredi une action en cessation contre la dégradation de la Tour japonaise et du Pavillon chinois, ainsi que de l’Orangerie de Val-Duchesse et de la Piscine du Résidence Palace. Elle avait précédemment adressé une mise en demeure au secrétaire d’État fédéral en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel (MR).

L’action en cessation est une procédure au fond visant à établir l’existence d’un acte contraire à la loi ou aux règlements et à en obtenir la cessation.

“Malgré les tentatives infructueuses de dialogue avec le Secrétaire d’État Mathieu Michel, et malgré de nombreux rappels, la Tour japonaise et le Pavillon chinois, ainsi que d’autres bâtiments tels que l’Orangerie du Palais de la Duchesse et la Piscine du Résidence Palace, propriétés de l’État fédéral, sont tombés en ruine ces dernières années“, a justifié Ans Persoons.

Celle-ci a souligné que l’état de ces biens était extrêmement préoccupant et continuait à se dégrader, alors que ces sites sont protégés par la Région bruxelloise.

“Et il n’y a pas d’avancée en la matière […] avec le risque que des éléments de grande valeur patrimoniale soient perdus à jamais. Plus nous attendons, plus la rénovation sera coûteuse et complexe”. En tant qu’habitante de Laeken, historienne et secrétaire d’État au Patrimoine, Ans Persoons juge cette situation “étonnante“.

“Après avoir mis en demeure la Régie des Bâtiments et lui avoir donné un délai supplémentaire pour manifester ses intentions, la Région bruxelloise a maintenant décidé d’introduire une demande de cessation pour tous les biens identifiés“.

Selon le secrétaire d’État bruxellois au Patrimoine, outre les vagues intentions déjà mentionnées, les quatre documents soumis ne démontrent aucune action urgente ou à court terme de la part de la Régie.

“Si Madame Persoons souhaite faire son cinéma électoral, qu’elle le fasse“, tacle Mathieu Michel vendredi soir, dans une réaction envoyée à Belga. “Le dossier pointé du doigt est également sur notre liste des priorités et Madame Persoons le sait très bien. Monsieur Michel l’a même déjà rencontrée le 5 décembre à ce sujet afin d’en discuter. Des réponses à tous ses courriers ont été apportées par la Régie en respectant le délai de réponse demandé“, ajoute son cabinet.

“De notre côté, nous continuons à travailler avec la Régie des Bâtiments. Le seul résultat qu’elle obtiendra, c’est une perte de temps. Nous sommes sur le dossier, tout est en cours: un marché public concernant la stabilité de la base de la Tour est en cours et, pour le Pavillon, ce dossier passera lors d’un conseil des ministres prochain. Nous regrettons cette sortie électoraliste“, conclut le cabinet.

Belga – Photo : Belga