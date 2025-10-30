Toussaint: un atelier floral pour honorer les disparus
À quelques jours de la Toussaint, certains réinventent la manière d’honorer nos proches disparus. Depuis trois ans, un atelier collectif de créations florales propose une autre façon de vivre le deuil, avec une approche plus personnelle et collective. “Vivre les émotions autrement à travers les fleurs, à travers la créativité“, résume la fleuriste Karine Gillon, à l’origine de ces ateliers. Le tout est proposé dans les bureaux d’un funérarium.
■ Reportage de Rémy Rucquoi et Nicolas Scheenaerts