Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Toussaint: un atelier floral pour honorer les disparus

À quelques jours de la Toussaint, certains réinventent la manière d’honorer nos proches disparus. Depuis trois ans, un atelier collectif de créations florales propose une autre façon de vivre le deuil, avec une approche plus personnelle et collective. “Vivre les émotions autrement à travers les fleurs, à travers la créativité“, résume la fleuriste Karine Gillon, à l’origine de ces ateliers. Le tout est proposé dans les bureaux d’un funérarium.

Reportage de Rémy Rucquoi et Nicolas Scheenaerts

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales