Tournée minérale: “80% des participants constatent des bénéfices immédiats”

Un mois sans boire d’alcool: la Tournée minérale fête sa 10e édition et invite, comme chaque année, les Belges à mettre leur consommation d’alcool sur pause en février. La campagne rassemblerait chaque année près de 1,5 million de Belges, et pour aller à la rencontre de celles et ceux qui participent ou qui ne sont pas encore convaincus, un van parcourt quatre villes belges. Ce lundi, le premier arrêt a eu lieu sur la place Flagey, à Ixelles.

■ Alice Dulczewski était sur place.

À l’occasion du 10e anniversaire de la Tournée minérale, l’UCLouvain, en collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel (VUB), lance par ailleurs une vaste enquête nationale et anonyme. L’étude vise à documenter les habitudes de consommation d’alcool en Belgique. Elle entend aussi mieux comprendre ce qui motive, ou freine, la participation au défi d’un mois sans alcool, mesurer les effets de la campagne sur la santé à moyen et long terme et affiner les messages de prévention en santé publique.

Tous les Belges âgés de 18 ans et plus sont invités à répondre à l’enquête d’ici fin janvier 2026, qu’ils consomment de l’alcool ou non. Les participants recevront un feedback personnalisé et immédiat sur leur consommation, “une occasion de faire le point en toute confidentialité“. Cinquante personnes seront tirées au sort et recevront un bon de 100 euros.

Dans le cadre de cette 10e édition, un appel est également lancé aux professionnels de santé (médecins généralistes, psychologues, pharmaciens, etc.), jugés essentiels pour encourager le dialogue avec les patients sur ce sujet souvent tabou, promouvoir la participation à la Tournée minérale et améliorer l’accès aux soins en alcoologie, soulignent les organisateurs. Un onglet dédié est disponible sur le site de la campagne, avec notamment des affiches et des flyers, ainsi qu’un calendrier des initiatives locales organisées en Belgique francophone. “L’alcool est rarement abordé de manière systématique en consultation, contrairement au tabac, alors qu’un simple échange peut permettre d’identifier un usage problématique et d’orienter vers des ressources d’aide“, indique l’asbl Univers Santé, qui pilote la campagne.

Selon les statistiques, 20 à 25% des patients adultes présenteraient un mésusage d’alcool, alors que seules 8% des personnes dépendantes seraient prises en charge. Le mésusage d’alcool coûterait par ailleurs entre 4,2 et 6 milliards d’euros par an à la Belgique, alors que la vente d’alcool générerait 1,8 milliard d’euros. L’alcool est également présenté comme la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, avec près de 10.000 décès par an, soit environ 10% de la mortalité totale. Les jeunes adultes (20 à 39 ans) sont particulièrement touchés.