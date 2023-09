Tour & Taxis accueille ce week-end le Brussels Design Market et la foire “For The Now”

La Gare maritime, située sur le site de Tour & Taxis, accueillera le week-end prochain le Brussels Design Market et “For The Now”, son équivalent contemporain, annonce mercredi l’équipe de l’agence Be Culture dans un communiqué.

Organisée deux fois par an depuis plus de 20 ans, la foire de design vintage s’étendra sur 8.000 mètres carrés, permettant ainsi à 150 exposants de présenter leur “sélection de design haut de gamme du 20e siècle“.

“Des marchands venus de toute l’Europe proposeront une sélection éclectique et qualitative de meubles, luminaires et autres accessoires d’intérieur, réunissant de multiples styles et tendances iconiques“, détaille Be Culture. L’événement, qui ouvrira ses portes dès samedi, rassemblera des pièces rares destinées aux collectionneurs. “Les visiteurs découvriront des pièces originales et emblématiques du design italien, français, américain et scandinave, créées par les plus grands noms de l’histoire du design, tels que Sottsass, Le Corbusier, Eames, ou encore Jacobsen et Panton.” Des commerçants proposeront également des objets à des prix plus abordables.

En outre, cette édition marquera le 5e anniversaire du Contemporary Design Market, qui devient “For The Now” “pour toujours mieux représenter la réalité du présent et, à travers le design, refléter ce à quoi la société ressemble“. Des designers belges, sélectionnés avec soin, profiteront de l’événement pour présenter leurs dernières œuvres. En plus de ceux-ci, deux binômes formés spécifiquement pour l’occasion exposeront également leurs créations.

“Ce weekend de célébration du design contemporain sera aussi l’occasion de récompenser le Designer of the Year“, rappelle le communiqué.

Toutes les informations concernant le Brussels Design Market et la foire For The Now sont disponibles sur leur site internet respectif.

Belga – Photo : For the Now